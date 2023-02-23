Нардеп Олександр Трухін склав депутатський мандат: як відреагувала Верховна Рада

Народний депутат Олександр Трухін, який намагався дати хабара поліцейському після ДТП, написав заяву на складання депутатського мандату.

Скандальний нардеп Олександр Трухін написав заяву на складання мандата. Його рішення підтримала Верховна Рада.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав народний депутат Ярослав Железняк.

“Рада підтримала припинення повноважень нардепа Олександра Трухіна. “За” проголосовали 288 нардепів”, - написав Ярослав Железняк.

Що відомо про Олександра Трухіна

У серпні 2021 року Трухін скоїв ДТП, в якій постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей. У лютому 2022 року через скандал депутата виключили з партії "Слуга народу".

Згодом Трухін зізнався, що пропонував поліцейським хабар. Коли екснардеп укладав угоду зі слідством, то розповів, що пропонував поліцейським хабар за те, щоб якнайшвидше залишити місце ДТП. Прокурор наголосив, що ця угода жодним чином не стосується участі народного обранця у самій аварії.

Нагадаємо, що нардеп Рудик закликав ВР терміново прийняти зміни до законодавства для евакуації дітей з Бахмута.

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