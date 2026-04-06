Нардеп поскаржився на шкоду від роботи у Раді та перерахував супутні хвороби

Юрій Камельчук / © УНІАН

Поки Україна п’ятий рік відбиває повномасштабне вторгнення, у народних обранців з’явилися власні приводи для бідкання. Нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук розповів про важкі умови праці у Верховній Раді, які буквально сильно впливають на здоров’я політиків.

Про це він розповів в інтерв’ю ProUA.

«Жахливе місце» для спини та слуху

За словами Камельчука, про небезпеки парламентської зали їх попереджали ще попередники. Депутати минулих скликань під час зустрічей з новообраними колегами закликали їх пильно стежити за здоров’ям.

«Перше, що нам сказали депутати попереднього скликання, коли ми з ними зустрічалися: „Зверніть увагу, у вас погіршується стан спини, зору, слуху, зосередженості, пам’яті, тому що все це навколо не сприяє абсолютно ні сидіння, ні звук, ні шум, ні відсутність культури і певні правила, ви перестанете дотримуватися в комітеті і так далі. Напочатку може бути по-іншому“. Так воно практично і відбулося», — цитує старших колег нардеп.

Причиною такого стрімкого «зношування» організму Камельчук називає специфічні умови праці. На його думку, ніщо під куполом не сприяє доброму самопочуттю. Політик зауважив, що навколо — суцільний шум, гуркіт та «відсутність культури», через що правила роботи в комітетах часто ігноруються.

«Не буду сильно жалітися, це не окопи, але якщо би не повномасштабне вторгнення чи взагалі війна в Україні, то місце роботи для здоров’я жахливе», — підсумував Юрій Камельчук.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрило чинного народного депутата України на набутті необґрунтованих активів. За даними слідства, вартість майна посадовця на майже 13 млн грн значно перевищує його офіційні доходи.