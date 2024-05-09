Нардеп пояснив, чому звільнили Кубракова та приипустив, що його очікує далі

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, ймовірно, можуть поділити на два окремі відомства.

Парламент, сьогодні, 9 травня, звільнив Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України-міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Звільнення Кубракова пркоментував нардеп від "Слуги народу" Віталій Безгін в ефірі телемарафону.

"Я б це рішення не зводив саме до персональної речі. Справа в тому, що півтора роки тому... в нас відбулося поєднання двох міністерств. Тоді було об’єднано Міністерство інфраструктури та Міністерство регіональної політики... Логіка певна в цьому була, хоча ми вбачали величезні ризики, що одна з галузей цього велетенського міністерства стане другорядною і безпосередньо випаде з державних пріоритетів. На превеликий жаль, так і сталося", - розповів він.

Безгін продовжив, що замість об’єднання фактично відбулася просто ліквідація Мінрегіону і регіональна політика та взаємодія державної центральної влади з місцевим самоврядуванням дуже від цього втратила.

"І від цього втратила реформа децентралізації, і від цього втратила наші євроінтеграційні прогреси в частині регіональної політики... Тому фракція вчора ухвалила рішення, що треба повернутися в цю вихідну точку, тобто визнати, що експеримент не вдався і треба роз’єднати одне міністерство на два, як це було до змін... Тобто знову нас буде Міністерство регіонального розвитку, що обіймається місцевим самоврядуванням, та Міністерство інфраструктури, яка власне будує інфраструктурні об’єкти", - йдеться в повідомленні.

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З огляду на ці причини, Безгін резюмував, Кубраков з цієї поєднаної посади був звільнений.

"Наскільки ми знаємо, він буде рекомендований на посаду міністра інфраструктури, тобто на ту посаду, яку він вже обіймав... Що стосується іншого міністерства, фракція ще не проводила консультації і я не хочу бути голослівним. Я думаю, що вона визначиться з кандидатом протягом найближчих тижнів", - підсумував він.

Нагадаємо, сьогодні, 9 травня, парламент звільнив Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України-міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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