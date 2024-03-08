Нардеп про зниження призовного віку: "Є єдина позиція"

Рада окремо голосувала законопроєкт щодо зменшення призовного віку з 27 до 25, але документ досі не підписаний. Можливі два варіанти: або президент підпише той законопроєкт, або ця норма буде проголосована в законопроєкті про мобілізацію.

Про це сказав нардеп Єгор Чернєв в інтерв'ю "Українським новинам".

"Є погодження всередині Комітету про те, що норма має залишитися – зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Далі вже процедурно, що буде першим підписано, то й вступить в дію", – каже Чернєв.

Він наголосив: є єдина позиція і в Міністерстві оборони, і в ЗСУ, і у Верховній Раді. Останнє слово, останній підпис залишається за Президентом.

Нагадаємо, юристка розповіла, як реалізувати своє право на відстрочку від мобілізації.

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