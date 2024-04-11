Нардеп прокоментував питання мобілізації жінок: "Ніхто цю історію не підійматиме"

В Україні мобілізація жінок є добровільною. Це стосується навіть медикинь.

Про це сказав народний депутат від фракції "Батьківщина", член комітету ВР з питань оборони, національної безпеки та розвідки Вадим Івченко в інтерв'ю журналістці ТСН Марії Васильєвій для проєкту "Ремарки".

"Мобілізація жінок – добровільна. По всіх категоріях, навіть фармацевти або лікарі, акушери і так далі... Прийшли – мобілізують, якщо вони хочуть, і то – на контракт... Контракт підписують на строк, який вони хочуть. Не прийшли, не хочуть – ніхто цю історію навіть підіймати не буде", – наголосив він.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію.

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