Нардеп провів древній ритуал у приміщенні ВАКС, щоб вберегтися від судді та прокурора

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Клочко, якого звинувачують у незаконному збагачені, провів "ритуал засіювання маку" у залі Вищого антикорупційного суду.

Про це пише Центр протидії корупції.

Суддя ВАКС Віктор Маслов, який розглядає справу Клочка, поскаржився неприпустиму поведінку парламентаря.

За словами судді, вчора, 4 лютого, прибиральники виявили насіння маку в приміщенні суду: в коридорі, в місцях, де здійснюють свою діяльність судді і прокурор.

"Перевірили камери спостереження. Як виявилось, нардеп Клочко провів ритуал засіювання маку. Це неприпустима поведінка. Має бути якась повага", – обурився суддя ВАКС.

Він оголосив депутату попередження і додав, що якщо така ситуація повториться, то суд вживатиме інші заходи. Які саме – не уточнив. Клочко, який присутній в залі суду, кивнув у відповідь.

Зауважимо, що засівання маком – давній український обряд, що сягає ще язичницьких часів. Засівання маком здійснювали , зокрема й для захисту від злих сил, вроків тощо. Також українці вірили, що насіння маку сприяє успіху і торгівлі.

Нагадаємо, народний депутат Андрій Клочко обвинувачується у незаконному збагаченні на 11 млн грн. Також повідомлялося, що 70-річна матір Андрія Клочка – Наталія – протягом останніх двох років стала власницею одразу двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто.

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