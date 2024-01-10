Нардеп розкритикував розподіл коштів Міноборони: "Ми що, списи їм дамо"

Народний депутат від "Батьківщини", член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко розкритикував розподіл коштів Міністерства оборони.

Про це народний депутат висловився в етері Радіо Свобода.

За його словами, із бюджету 2024 на закупівлю зброї виділено лише 20% від загальної суми, 80% - це грошове забезпечення.

"Мене непокоїть, коли в бюджеті Міноборони, їхній бюджет на 2024 рік 1,26 трлн гривень, з них майже 80 відсотків – це грошове забезпечення. На всю закупівлю зброї, на її ремонт, на купівлю боєкомплекту – 260 млрд грн. Це неправильні пріоритети. Що буде, якщо ми призвемо 400 тисяч людей, ми що списи дамо їм, як в середньовіччі? Ну окей, автомати Калашнікова радянські зі складу. Що вони будуть робити, якщо в нас немає дронів, снарядів і техніки. Тому я впринципі не розумію цей підхід "а давайте наберемо стільки-то людей", - сказав він.

Нагадаємо, ексміністр економіки Милованов запропонував підняти зарплати військовим і назвав цифру.

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