Законопроєкт про виїзд чоловіків до 25 років: нардеп пояснив, що не так

Нардеп розкритикував законопроєкт про виїзд чоловіків до 25 років: що не так

Законопроєкт, який має дозволити виїзд за кордон чоловікам віком до 25 років, має політичний характер.

Таку думку висловив народний депутат від партії «Голос» Андрій Осадчук ефірі «Свобода Live».

Осадчук переконаний, що військові виступають проти таких змін, оскільки для них важливо зберегти демографічний ресурс на випадок тривалої війни.

«Як пояснити військовим, чому 3,5 роки ми не випускали нікого за кордон, чекали щоб люди набували віку 25 років. А чому раптом зараз ми відкриємо кордон і дозволимо їм усім виїхати?» — зазначив він.

Депутат також нагадав, що урядовці, зокрема віцепрем’єрка Юлія Свириденко, не надали чіткої відповіді щодо цього законопроєкту. На думку Осадчука, це свідчить про відсутність конкретного механізму для його реалізації.

Законопроєкт, опублікований раніше в Раді, обґрунтовує дозвіл на виїзд тим, що існуюча заборона створює серйозні перешкоди для молодих людей і може провокувати незаконні шляхи перетину кордону.

Нагадаємо, група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді України законопроєкт №13685 про дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком до 24 років.

Руслан Стефанчук дорікнув, що будь-які ідеї «не повинні бути елементом якогось одноденного хайпу».

«Ми повинні завжди співміряти їх, наскільки вони відповідатимуть потужності України на полі бою, нашій стабільності як державі і налаштованості на досягнення миру. Тому, безперечно, такі дискусії по цих законопроєктах будуть», — сказав він.

Кабінет міністрів України також досі шукає оптимальний шлях, аби з’явилася можливість для чоловіків до 22 років виїздити за кордон. Це потребує широкого обговорення.

Крім того, понад 4 тисячі військовозобов’язаних чоловіків з цього числа намагалися виїхати за допомогою фіктивних документів. Такі дані наводяться у пояснювальній записці до резонансного законопроєкту 13673 (його подала прем’єрка Юлія Свириденко), за допомогою якого пропонується встановити кримінальну відповідальність для тих, хто намагатиметься незаконно виїхати з України, та для тих, хто порушить терміни перебування за кордоном.