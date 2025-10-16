Завершення бойових дій в Україні вже скоро: депутат назвав ймовірну дату

Війна в Україні / © Associated Press

Існує ймовірність припинення бойових дій в Україні до Різдва.

Про це заявив нардеп Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE.

Народний депутат зауважив, що цей сценарій ймовірний за умови зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Путіна найближчим часом.

«Коли саме ця зустріч відбудеться — невідомо. Але якщо це станеться в листопаді, то ми можемо побачити зупинку вогню до Різдва», — резюмував Камельчук.

