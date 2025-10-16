ТСН у соціальних мережах

Завершення бойових дій в Україні вже скоро: депутат назвав ймовірну дату

Нардеп Юрій Камельчукв назвав умову та термін ймовірного закінчення бойових дій — «до Різдва».

Світлана Несчетна
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Існує ймовірність припинення бойових дій в Україні до Різдва.

Про це заявив нардеп Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE.

Народний депутат зауважив, що цей сценарій ймовірний за умови зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Путіна найближчим часом.

«Коли саме ця зустріч відбудеться — невідомо. Але якщо це станеться в листопаді, то ми можемо побачити зупинку вогню до Різдва», — резюмував Камельчук.

Раніше повідомлялось про те, скільки ще Путін зможе вести війну в Україні.

