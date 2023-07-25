Нардеп розповів, чому США не можуть забезпечити безпеку "зернового коридору"

Тільки Туреччина може забезпечити безпеку, але для цього потрібна воля Ердогана.

Сполучені Штати, Туреччина або інші міжнародні партнери України не готові забезпечувати безпеку "зернового коридору" у Чорному морі.

Про це в етері телемарафону заявив народний депутат із фракції "Слуга народу", голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

"Я б більше можливо розраховував на Туреччину, яка все ж таки панує у Чорному морі і має для того необхідний флот... Я не виключаю, що таке може бути. НАТО як Альянс – навряд чи, але ось якась з країн Альянсу – теоретично може", - сказав він.

Він зазначив, що Сполучені Штати не зможуть, тому що за конвенцією Монтре Туреччина перекрила прохід в Чорне море і не пускає жодні військові кораблі.

"Тому залишається власне тільки Туреччина, Румунія чи Болгарія не має достатнього флоту для того, щоб конвоювати. Тут все залежить від волі Ердогана, якщо він на це зважиться, то, я думаю, що Російська Федерація не буде точно стріляти ані по флоту українському з зерном, ані по турецькому", - зазначив Чернєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни Європейського Союзу готові експортувати практично всю українську сільгосппродукцію через спеціальні "коридори солідарності".

Крім того, ми раніше інформували, що для вищого воєнно-політичного керівництва РФ росіяни підготували закриту підсумкову "доповідь", у якій йдеться про технології, які застосовувалися для перешкоджання реалізації роботи "зернового коридору" і в підсумку призвели до остаточного розриву угоди.

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