Нардеп розповів, чи будуть блокувати мобільний зв’язок під час атаки дронів

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Парламент чекає від Кабінету Міністрів та фахівців з технічної експертизи рекомендацій щодо запровадження обмежень мобільного зв’язку в Україні у випадку атак російських «Шахедів».

Про це розповів народний депутат України, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в коментарі УНІАН.

«Питання обговорювалося на одному з крайніх засідань нашого комітету. Були дуже гарячі дискусії і ухвалено рішення рекомендувати Кабінету Міністрів України розробити алгоритми дії в таких ситуаціях. Бо ворог дійсно використовує наші базові станції мобільного зв’язку, якщо працюють для донаведення, для звірки координат. І це значно підвищує точність ударів засобів ураження, які застосовують росіяни», — сказав він.

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Він зазначив, що це питання продовжують досліджувати і обговорювати за участю всіх ключових представників сектору безпеки, правоохоронців та органів виконавчої влади.

За словами Веніславського, одні вважають, що технічними засобами можна просто заблокувати сім-картки українських операторів, які використовують противники, інші ж стверджують, що це не дасть результату, бо картки можна дистанційно активувати і після перевірки вимикати їх вже не має сенсу. Він додав, що саме технічна експертиза має дати відповіді на ці складнощі.

Він підкреслив, що будь-які рішення парламенту з цього питання будуть прийматися тільки після отримання експертних висновків.

Нардеп наголосив, що технічна експертиза має визначити, чи можливо розпізнати сім-картки, які використовує ворог. Якщо це виявиться неможливим, розглядається варіант часткового вимкнення мобільного зв’язку в зонах прольоту безпілотників. Він підкреслив, що питання ще не вирішене, і наразі обговорюють різні підходи. Від уряду очікують конкретних пропозицій щодо реалізації.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань «Конструкторського бюро Антонов» Костянтин Криволап заявляв, що повністю відключати зв’язок під час атак БпЛА — погана ідея, тому що без нього залишаться і рятувальні служби.