ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
355
Час на прочитання
2 хв

Нардеп розповів, чи будуть блокувати мобільний зв’язок під час атаки дронів

Влада України розглядає можливість обмеження мобільного зв’язку у зонах прольоту безпілотників РФ

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Нардеп розповів, чи будуть блокувати мобільний зв’язок під час атаки дронів

© pixabay.com

Парламент чекає від Кабінету Міністрів та фахівців з технічної експертизи рекомендацій щодо запровадження обмежень мобільного зв’язку в Україні у випадку атак російських «Шахедів».

Про це розповів народний депутат України, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в коментарі УНІАН.

«Питання обговорювалося на одному з крайніх засідань нашого комітету. Були дуже гарячі дискусії і ухвалено рішення рекомендувати Кабінету Міністрів України розробити алгоритми дії в таких ситуаціях. Бо ворог дійсно використовує наші базові станції мобільного зв’язку, якщо працюють для донаведення, для звірки координат. І це значно підвищує точність ударів засобів ураження, які застосовують росіяни», — сказав він.

Він зазначив, що це питання продовжують досліджувати і обговорювати за участю всіх ключових представників сектору безпеки, правоохоронців та органів виконавчої влади.

За словами Веніславського, одні вважають, що технічними засобами можна просто заблокувати сім-картки українських операторів, які використовують противники, інші ж стверджують, що це не дасть результату, бо картки можна дистанційно активувати і після перевірки вимикати їх вже не має сенсу. Він додав, що саме технічна експертиза має дати відповіді на ці складнощі.

Він підкреслив, що будь-які рішення парламенту з цього питання будуть прийматися тільки після отримання експертних висновків.

Нардеп наголосив, що технічна експертиза має визначити, чи можливо розпізнати сім-картки, які використовує ворог. Якщо це виявиться неможливим, розглядається варіант часткового вимкнення мобільного зв’язку в зонах прольоту безпілотників. Він підкреслив, що питання ще не вирішене, і наразі обговорюють різні підходи. Від уряду очікують конкретних пропозицій щодо реалізації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань «Конструкторського бюро Антонов» Костянтин Криволап заявляв, що повністю відключати зв’язок під час атак БпЛА — погана ідея, тому що без нього залишаться і рятувальні служби.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie