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Нардеп розповів, коли Україна може отримати зброю від США

Нардеп розповів, коли Україна може отримати зброю від США

Нардеп Єгор Чернєв / Фото: Facebook/Єгор Чернєв

Пакет допомоги від США є дуже важливим для України, адже ситуація на фронті є критичною.

Наші американські партнери знають, яка саме зброя конче необхідна ЗСУ на полі бою. Є надія, що вона невдовзі надійде до України.

Про це сказав заступник голови комітету Верховної Ради із питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв у коментарі "Радіо Свобода".

Він наголосив: через брак боєприпасів Україна втратила Авдіївку та ще кілька населених пунктів.

"Співвідношення 1 до 10 в снарядах – це просто самогубство на полі бою", – стверджує нардеп.

За словами Чернєва, наразі в пріоритеті:

  • снаряди 155 калібру, яких нам просто неймовірно не вистачає;
  • ракети до систем ППО і деякі інші ракети, до прикладу AMRAAM.

"США в цьому контексті дуже важливі, адже є виробниками деякого озброєння, яке на жаль, ми не зможемо отримати від інших наших партнерів", – констатував народний депутат.

На крок ближче до ATACMS

Відкритим залишається питання далекобійних ракет ATACMS, які також включені до законопроєкту про допомогу Україні. За словами Чернєва, є шанс, що цього разу очільник Білого дому Байден зможе дозволити передати їх Україні. Якщо цього не станеться, американці мають публічно пояснити що саме і як саме загрожує передача цієї зброї нашій державі.

"А тут, чесно кажучи, дуже складно пояснити як саме нацбезпеці США загрожує передача таких ракет. Тому я дуже сподіваюся, що це ще один великий крок до реального надання нам систем ATACMS. Щобільше, це безпрецедентна історія, коли в такий законопроєкт конкретизовано вставляється конкретна номенклатура зброї", – зазначає Чернєв.

Одним із драйверів цього проєкту, додає він, був голова комітету розвідки Палати представників США Майк Тернер.

"Спілкуючись із ним 2 тижні тому він також мене запевняв, що рішення по ATACMS прийняте. Сподіваюся, що дуже швидко ми їх отримаємо в Україні", – резюмував Чернєв.

Як зазначалося, 20 квітня Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт про національну безпеку, який передбачає військову допомогу Україні в розмірі близько 61 мільярда доларів. 

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