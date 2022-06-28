Нардеп розповів, як можна скоротити споживання газу на 40% і завантажити промисловість   

За словами народного депутата групи «Партія «За майбутнє» Віктора Бондаря, цьогоріч зима буде складною, і ми маємо бути готовими вже сьогодні.

У Верховній Раді пропонують уряду терміново прийняти програму підготовки до опалювального сезону, а також відновлення зруйнованої інфраструктури та житлового фонду. Вона має передбачати великий пакет державних замовлень, які повністю завантажать українську промисловість та суміжний бізнес.

Про це розповів член Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури та народний депутат з групи «Партія «За майбутнє» Віктор Бондар в ефірі національного марафону «Єдині новини».

«Зима може бути дуже складною. Ми всі бачимо, як діє сьогодні ворог, і розуміємо, що це вже не просто терористи, це терористи світового масштабу. Нічого не заважає їм влаштувати нам під зиму цілий «феєрверк» з руйнацією тепло, електропостачання і так далі. І ми маємо бути до цього готові. В першу чергу, нам необхідно підготуватися до зими. Зокрема, закупити тисячі потужних трансформаторів, підстанцій, палаток, дизельних генераторів тощо. По-друге, ми розмістимо потужний пакет замовлень по українській промисловості. Ми маємо за 2-3 тижні прийняти відповідну програму і забезпечити замовленнями всю українську промисловість. Це дасть заробітні плати, можливість людям утримувати свої родини, а також другий подих економіці, яка сьогодні охолоджується, нам треба її підігрівати. Буде працювати економіка, буде працювати промисловість, почнуть платити податки, всі інші галузі підтягнуться», - розповів Віктор Бондар.

Крім того, як зазначив народний депутат, необхідно вдосконалити програму енергозбереження та модернізації, яка фінансується за підтримки Європейського Союзу та США, що також завантажить замовленнями бізнес та забезпечить робочі місця для українців.

«Україна з ЄС та США має спільно відпрацювати програму модернізації та енергозбереження через заміну котельного обладнання, підстанцій, теплопостачальних підприємств та мереж. Це дасть можливість скоротити споживання газу на 40%, повністю завантажити українську промисловість та не допустити звільнення людей. Це дасть заробітні плати, можливість людям утримувати свої родини, а також другий подих економіці, яка сьогодні охолоджується, нам треба її підігрівати. Буде працювати економіка, буде працювати промисловість, почнуть платити податки, всі інші галузі почнуть підтягуватися. Як тільки ми почнемо відбудову зруйнованих містечок через цю програму, одразу буде мати роботу середній бізнес, який займається монтажем цього обладнання, прокладає мережі, водоканали та відновленням інших об’єктів інфраструктури», - зазначив нардеп.