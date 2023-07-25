Нардеп "Слуги народу", який відповідає за нацбезпеку, "засвітився" на Мальдівах – розслідування

Заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії "Слуга Народу" 48-річного Юрія Арістова в середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що розташований на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви.

Про пишуть журналісти "Слідство.Інфо" з посиланням на джерела.

Журналісти видання зателефонували за номером мальдівського готелю, вказаним на його сайті. Працівники курорту підтвердили, що Арістов перебував у готелі, але уже виселився.

Журналісти оприлюднили діалог з ресепшненом готелю:

Ж.: За нашою інформацією, Юрій Арістов зареєструвався у вашому готелі. Можливо, він був вашим гостем минулого тижня?

WA: На даний момент він не у готелі.

Ж.: Можливо, ви можете перевірити, що він виїхав з готелю?

WA: Так, вони виїхали.

Як пишуть журналісти, Waldorf Astoria Maldives – це 5-зірковий курорт, розташований "серед білих пісків та кришталево блакитних вод" на найбільшому острові Мальдів. Курорт нараховує 119 вілл. Вартість проживання на двох за одну ніч у готелі, відповідно до цін на сервісі Booking.com, варіюється від 100 тисяч гривень за віллу на пляжі з басейном і двоспальним ліжком та до 323 тисяч гривень за віллу з двома спальнями та басейном. Також у готелі є позиція за понад мільйон гривень за одну ніч — з трьома спальними кімнатами, басейнами та доступом до пляжу.

Проте, у якій саме віллі відпочивав "слуга народу" – невідомо.

Після того, як у готелі підтвердили перебування Арістова, журналісти зателефонували до депутата особисто, але той не відповів.

Натомість з журналістами зв’язалась прессекретарка депутата Оксана Омельченко, проте вона не змогла відповісти про те, де зараз перебуває її керівник – в Україні чи ще на Мальдівах – і попросила надіслати журналістський запит.

"Попри обіцянку відповісти на запит за кілька годин, і помічниця, і сам депутат проігнорували подальші спроби журналістів «Слідства.Інфо» отримати відповіді на надіслані питання. Зокрема, на яких засадах 48-річний депутат перетнув український кордон та чи робочою була його поїздка на Мальдіви", - розповіли журналісти.

"Слідство.Інфо" також зв’язалося з дружиною нардепа Мариною Арістовою. Жінка сказала, що Арістов був у Вільнюсі, а також додала, що "у неї своє особисте життя, а у чоловіка – своє".

Юрій Арістов 7 липня на своїй сторінці у Facebook публікував знімки з Вільнюса (Литва). Туди він, ймовірно, їздив з дипломатичною місією. Про це свідчить підпис під світлинами: "В оборонному комітеті Сейму обговорили постачання установок Nasams, які Литва придбала для української армії".

Що відомо про Юрія Арістова

Юрій Арістов 2019 року був обраний народним депутатом 9-го скликання від партії "Слуга Народу". У грудні 2022 року Юрія Арістова обрали заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Раніше журналісти вже писали про любов нардепа до екзотичних островів. Зокрема, минулого року під час зимових канікул Верховної Ради Арістов полетів на острів Занзібар у Африці. Вартість туру для всієї родини в чотирьох зірковому готелі стартує від 170 тисяч гривень.

Нагадаємо, у січні 2023-го президент України Володимир Зеленський нагадав про умови виїзду за кордон посадовців чи депутатів. Тоді Зеленський наголосив, що будь-який виїзд нардепів за кордон повинен бути згідно з відповідним рішенням РНБО.

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