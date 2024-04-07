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Нардеп спрогнозував, коли закон про мобілізацію може набрати чинності

Нардеп спрогнозував, коли закон про мобілізацію може набрати чинності

Що відомо про нові сюрпризи для ухилянтів / Фото: ТСН.ua

Верховна Рада України має ухвалити у другому читанні законопроєкт № 10449 про мобілізацію.

Новий законопроєкт про мобілізацію можуть винести на голосування наступного засідання. Тоді як набрати чинності він може вже у червні.

Про це заявив народний депутат України Єгор Чернєв в інтерв'ю Еспресо.

"Зараз ми пройшли вже 4269 поправок, які були подані нашими колегами, ми працюємо і завтра будемо працювати над комітетськими правками. Після цього, я думаю, що на це нам знадобиться день-два не більше, після цього готується фінальна таблиця, після - голосується він у Комітеті, робиться висновок і направляється вже на Погоджувальну раду і Погоджувальна рада ставить його на порядок денний в зал парламенту", - зазначив нардеп.

Він додав, якщо нестанеться чогось форс-мажорного законопроєкт про мобілізацію буде винесено на наступне засідання. Однак, неможливо сказати, коли почнеться голосування, враховуючи кількість поправок.

"Кожен з депутатів має право поставити свою поправку на підтвердження, або на голосування, або просто проговорити, і це може зайняти час. Я сподіваюся, що наші колеги, дуже їх прошу і ми з ними зараз ведемо переговори, щоб все ж таки не затримували цей законопроєкт, який потрібен нашій країні, який був розроблений Міністерством оборони на запит Генерального штабу", - сказав він.

Нагадаємо, президент Зеленський розкритикував Раду через затягування нового закону про мобілізацію.

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