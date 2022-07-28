Нардеп Тищенко знову осоромився: 28 липня привітав українців із Днем Незалежності

Невдовзі Тищенко, зрозумівши помилку, видалив допис з привітанням зі своєї сторінки.

У День Української Державності, 28 липня, Микола Тищенко вирішив привітати українців з Днем Незалежності.

На своїй сторінці нардеп опублікував допис, до якого прикріпив вірш і фото з українськими прапорами у центрі Києва.

"З Днем Незалежності,

Вітаю Україно! Вставай!

Борися до кінця!

За мирне, світле, чисте небо,

Та вільне краще майбуття!

Не забуваймо тих Героїв,

Котрі пішли у Небеса,

Тих, що рятують Україну,

Ціною власного життя!", – написав Тищенко.

Публікація на сторінці нардепа з'явилась близько 10:55 28 липня. У коментарях під дописом українці почали іронізувати, як День Незалежності "перенесли" на місяць раніше, нікого не сповістивши.

Фото: скриншот з відео

Невдовзі Микола Тищенко, зрозумівши помилку, видалив допис з привітанням зі своєї сторінки та привітав українців вже із Днем Хрещення Русі та з Днем Української Державності. Водночас нардеп обмежив можливість коментувати свій допис.

Нагадаємо, це вже не перший "ляп" Тищенка. На Різдво він привітав українців з Великоднем. Микола Тищенко виклав вірш-привітання, яке завершувалося словами: "Христос воскресе!".

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