Нардеп Тищенко знову осоромився: 28 липня привітав українців із Днем Незалежності

Невдовзі Тищенко, зрозумівши помилку, видалив допис з привітанням зі своєї сторінки.
У День Української Державності, 28 липня, Микола Тищенко вирішив привітати українців з Днем Незалежності.
На своїй сторінці нардеп опублікував допис, до якого прикріпив вірш і фото з українськими прапорами у центрі Києва.
"З Днем Незалежності,
Вітаю Україно! Вставай!
Борися до кінця!
За мирне, світле, чисте небо,
Та вільне краще майбуття!
Не забуваймо тих Героїв,
Котрі пішли у Небеса,
Тих, що рятують Україну,
Ціною власного життя!", – написав Тищенко.
Публікація на сторінці нардепа з'явилась близько 10:55 28 липня. У коментарях під дописом українці почали іронізувати, як День Незалежності "перенесли" на місяць раніше, нікого не сповістивши.
Невдовзі Микола Тищенко, зрозумівши помилку, видалив допис з привітанням зі своєї сторінки та привітав українців вже із Днем Хрещення Русі та з Днем Української Державності. Водночас нардеп обмежив можливість коментувати свій допис.
Нагадаємо, це вже не перший "ляп" Тищенка. На Різдво він привітав українців з Великоднем. Микола Тищенко виклав вірш-привітання, яке завершувалося словами: "Христос воскресе!".
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