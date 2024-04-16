Нардеп Василь Вірастюк розсекретив свою зарплату та чи балотуватиметься на другий термін

Нардеп і стронгмен Василь Вірастюк розсекретив розмір своєї зарплати, а також розповів, чи балотуватиметься на виборах на другий термін.

В інтерв'ю Славі Дьоміну Вірастюк зізнався, що отримує невелику зарплату. Зокрема, нардеп заробляє близько 53 тисяч. Утім, з цієї суми вираховуються аліменти, тож у Вірастюка залишається 36 тисяч. Окрім того, стронгмен отримує пенсію, розмір якої становить 2,8 тисячі.

"Моя зарплата зараз із відрахуванням аліментів — 36 тисяч гривень, а з аліментами додати ще 16 тисяч. Тобто десь в розмірі майже 53 тисячі. Це зараз єдиний мій дохід", — розповів нардеп.

Василь Вірастюк / Фото: скриншот з відео

Василь Вірастюк пояснив, що свої статки, зокрема й нерухомість, він заробив завдяки спортивній кар'єрі. Щоправда, нещодавно з'являлися новини, що нардеп під час повномасштабної війни придбав дві квартири, але він спростував їх. За словами Вірастюка, нерухомість він повністю виплатив ще до початку своєї каденції, а документи зміг отримати вже під час її.

"Я за свою спортивну кар'єру мав можливість заробити. Навіть ті дві квартири, про які нещодавно писали, однокімнатні, були придбані до моєї каденції народного депутата, але внаслідок того, що документи отримувались впродовж півтора року від забудовника, то журналісти собі розглянули, що в Вірастюка під час його каденції, під час війни в країні з'явилося ще дві квартири", — прокоментував Вірастюк.

Василь Вірастюк / Фото: скриншот з відео

Нардеп також зізнався, що балотувався б на другий термін. За словами Вірастюка, він через повномасштабну війну не встиг зробити все, що було заплановано.

"Я б пішов ще на один термін, бо багато з того, що було заплановано зробити, ще не зроблено. Цьому завадила повномасштабна війна. Багато є чого робити, багато чого було сплановано 2021 року, саме був чітко написаний план на 2022 рік, були можливості, все б мало бути красиво", — висловився нардеп.

Нагадаємо, нещодавно Василь Вірастюк зізнався, що учетверте став батьком. Молода коханка, з якою він зраджував дружину, народила йому сина.

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