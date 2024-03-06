Нардеп від “Слуги народу” причетний до торгівлі з РФ і окупованим Кримом — "Схеми"

Завод Autoenterprise розташований у Харкові і займається випуском зарядних станцій для електромобілів.

Великий український завод Autoenterprise, прямий стосунок до якого має народний депутат України від партії “Слуга народу” Олександр Куницький, попри російське вторгнення, починаючи від 2016 року, постачав свою продукції у Російську Федерацію, в тому числі для державної структури “Россети”.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту “Схеми”.

Завод Autoenterprise розташований у Харкові і займається випуском зарядних станцій для електромобілів. Це властиво українська розробка, успішний бізнес харківських інженерів із локальним виробництвом.

Причетність нардепа

Куницький усіляко афішував свою належність до цього бізнесу, зокрема публічно розповідав, що він "керівник рекламного відділу компанії Autoenterprise".

З огляду на документи, які опинилися у розпорядженні "Схем", Куницький був глибоко інтегрований у холдинг та працював на різних посадах у фірмах Autoenterprise.

Народний обранець також входив у керівні органи холдингу Autoenterprise: впритул до обрання депутатом був членом наглядової ради в іншій компанії – НВП "Система". Це, власне, і є завод, який і виготовляє електрозарядні станції у Харкові.

Отримавши мандат, Куницький зробив офіційного власника Autoenterprise Дмитра Ніконова своїм помічником, а свою депутатську приймальню розмістив безпосередньо на харківському заводі.

Торгівля з Росією

Молода і успішна українська компанія не погребувала співпрацювати з країною-агресором, активно поширивши свій ринок збуту на Російську Федерацію. Туди холдинг Autoenterprise почав постачати свою продукцію щонайменше від 2016 року.

Журналісти "Схем" змогли отримати та проаналізувати з десяток контрактів холдингу Autoenterprise і верифікувати їх.

Замовником харківського обладнання в Росії здебільшого були приватні клієнти. Але українські зарядки також замовляли державні структури Росії, наприклад, холдинг «Россети».

Співпраця з бізнесменом у Криму

У 2021 році це харківське підприємство розпочало партнерство із кримським бізнесменом Русланом Дєвлєчаєвим, який на базі харківської продукції розбудував мережу заправних станцій в Криму під егідою окупаційної влади півострова. Після незаконної анексії півострова Росією у 2014 році він залишився у Сімферополі, отримав російське громадянство та перереєстрував свій бізнес за законодавством РФ.

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"Схеми" документально відстежили увесь шлях та обставини, за якими зарядні станції українського виробництва потрапили з Харкова на окупований півострів, та наводять докази, які ставлять під сумнів твердження керівництва Autoenterprise, що їм не було відомо кінцеве місце призначення їхньої продукції.

Після анексії Росією Криму українські закони лише деякий період дозволяли торгувати з Кримом і лише між українськими компаніями. І тільки напряму через українські пункти пропуску. Але не через Росію.

Що ж до європейських санкцій, то від 2014 року існувала пряма заборона постачати для Криму певні категорії товарів. Участь в розвитку транспортної інфраструктури окупованого півострова – серед забороненої діяльності.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що директор донецької фірми та брат олімпійського чемпіона Василь Бубка постачав пальне окупантам та платив "податки" терористам "ДНР".

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