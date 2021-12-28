Нардеп від "Слуги народу" купив телеканал: обіцяє не втручатися в редакційну політику

Нардеп від "Слуги народу" купив телеканал: обіцяє не втручатися в редакційну політику

Сам Ковальов також підтвердив інформацію і зазначив, що його родина купила телеканал, аби зробити його "одним зі лідерів серед інформаційних каналів".

Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов купив "4 канал". Попереднім власником телеканалу був екснардеп Дмитро Добродомов.

Про це повідомила Українська правда з посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що Ковальов був присутній на новорічному корпоративі "4 каналу". Вже тоді його представили колективу як нового власника. Одразу ж під час свята нардеп підписав з менеджментом угоду про невтручання у редакційну політику.

Сам Ковальов також підтвердив інформацію і зазначив, що його родина купила телеканал, аби зробити його "одним зі лідерів серед інформаційних каналів".

"Проукраїнський вектор каналу буде збережений, незалежна редакційна політика також (під час знайомства з колективом, я вже підписав відповідну редакційну угоду). Вважаю, що телеканал має бути більш чітко спрямований на посилення об’єднавчих процесів в українському суспільстві", — написав Ковальов у своєму Facebook.

Як повідомляє УП, згідно з відкритими даними ТОВ "ТРК "ІНТЕРРАДІО", засновником юридичної особи є Олексій Ковальов, частка його власності становить 100%. Сума статутного фонду вказана 4 363 511 грн. Кінцевими бенефіціарними власниками телеканалу, які "мають прямий вирішальний вплив" є Іван та Наталія Ковальови, ймовірно, батьки "слуги".

Нагадаємо, у листопаді народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Ковальов потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на трасі "Київ – Одеса".

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