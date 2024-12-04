Нардеп від "Слуги народу" виїхав з України після підозри у підробці висновку ВЛК - ЗМІ

Народний депутат від партії "Слуга народу" Роман Кравець, який називає себе власником Telegram-каналу "Джокер", виїхав з України 26 жовтня 2024 року і залишається в Європі. Нардеп залишив країну після того, як стало відомо, що він отримав рішення ВЛК про непридатність, перебуваючи за кордоном.

Про це пише Oboz.ua.

Видання пише, що 20 листопада своєму розслідуванні Hromadske показало довідку військово-лікарської комісії Голосіївського району, на підставі якої нардеп отримав "білий квиток". У цій довідці вказується, що 16 липня 2024 року був проведений медичний огляд Романа Кравця і він був визнаний непридатним для проходження служби з виключенням з військового обліку. Однак, у цей час сам Кравець перебував за кордоном, тому фізично не міг проходити ВЛК.

Довідка нардепа була підписана головою ВЛК Голосіївського району Ольгою Соколовою та секретаркою комісії Ларисою Булавою. На довідці також є підпис самого Кравця, але за даними ЗМІ, він підроблений.

Висновок ВЛК про нібито непридатність нардепа до військової служби.

Крім того, журналісти "Детектора медіа" пишуть, що джерело в Комунальному некомерційному підприємстві "Консультативно-діагностичний центр" Голосіївського району повідомило, що наказ про призначення Соколової головою ВЛК був виданий ТЦК лише 17 липня 2024 року, а приступила вона до виконання своїх обовʼязків лише 18 липня, тобто через два дні після того, як начебто підписала довідку Кравця. В свою чергу секретарка комісії була включена в склад комісії взагалі лише наступного місяця – 9 серпня, а фактично почала працювати 10 серпня. В липні вона навіть не працювала в КНП КДЦ Голосіївського району.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що скандальний нардеп від партії "Слуга народу" Куницький поїхав за кордон у відрядження та не повернувся.

Крім того, ми раніше інформували, що народну депутатку від “Слуги народу” підозрюють у незаконному збагаченні на 20 млн.

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