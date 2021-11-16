Нардеп від "СН" Олексій Ковальов постраждав у ДТП з вантажівкою - ЗМІ

За попередніми даними, Ковальов отримав численні тілесні ушкодження.
Народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Ковальов потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.
Про це із посиланням на власні джерела повідомляє Obozrevatel.
Зазначається, що інцидент стався у понеділок, 15 листопада, на трасі Київ - Одеса поблизу повороту на село Хлепче, коли легковий автомобіль Mercedes Benz, за кермом якого нібито перебував 32-річний політик, зіткнувся із вантажівкою MAN з 52-річним водієм.
Раніше про аварію інформували у поліції Київської області. Вказувалося, що внаслідок інциденту водій легковика отримав численні тілесні ушкодження. За даними правоохоронців, потерпілого госпіталізували до Білоцерківської лікарні.
У виданні уточнили, що у Ковальова нібито діагностували "закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриту травму лівого променевого зап'ястя та забій колінного суглоба". У момент ДТП політик був тверезий.
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