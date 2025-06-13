Нардеп відповів, скільки осіб можна залучити до війська в разі зниження мобілізаційного віку на рік

Мобілізація / © ТСН.ua

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Зниження мобілізаційного віку на рік — наприклад, з 25 до 24 — дає додатково 100 тисяч військовозобов’язаних.

Про це повідомив народний депутат Сергій Євтушок в етері Новини.Live.

Водночас він наголосив, що парламент не розглядає законопроєктів щодо мобілізації 18-річних. За його словами, прямого тиску від західних партнерів щодо зниження мобілізаційного віку наразі немає, однак такі розмови «лунають у кулуарах».

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«По-перше, дуже добре, що президент визнає, що є проблеми в цьому законі і в цьому процесі. По-друге, потрібно захищати країну однозначно. І треба буде, то всі підуть її захищати. І по-третє, ми як політична сила намагалися навіть в діючому законі про мобілізацію, зберегти позицію про 27 років, а не 25 для можливості мобілізації. Зараз напряму таких вимог немає від наших партнерів. Проте лунають у кулуарах розмову, що, мовляв, якраз наші партнери вимагають мобілізації від 18-ти років. На що поки президент не дає згоду, відповідно, і вся більшість, і вся влада сформована по вертикалі, включаючи монобільшість у парламенті, навіть не розглядають це питання», — зазначив нардеп.

За його словами, за оцінками комітету Верховної Ради та Генерального штабу зниження мобілізаційного віку на рік дає додатково 100 тисяч військовозобов’язаних.

«25 років, якщо змінюється на мобілізаційний рік 24 роки — +100 тисяч, так обраховують в комітеті і в Генштабі», — зазначив Євтушок.

Нагадаємо, радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що президент України Володимир Зеленський у будь-якому разі проти мобілізації від 18 років.

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Напередодні волонтерка Марія Берлінська заявила, що 18-річні повинні бути готові до мобілізації, зокрема й жінки.