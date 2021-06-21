Нардеп, який називав коронавірус "вигаданою хворобою", розповість у ПАРЄ про COVID-паспорти

У грудні минулого року нардеп від "Слуги народу" назвав COVID-19 вигаданою хворобою.

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук, який раніше заявляв, що не вірить в ефективність вакцин від коронавірусу, бо вважає хворобу "вигаданою", виступить під час сесії ПАРЄ на тему COVID-паспортів.

Про це "слуга народу" написав на своїй сторінці в Facebook.

Камельчук буде спікером від Європейської народної партії на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Тема доповіді — COVID passes and certificates (COVID-перепустки та сертифікати).

"Варто зберегти баланс між потребами стримування загроз пандемії, правами людини та можливостями бізнесу, особливо відпочинкового, що актуально особливо влітку", — написав він.

Нагадаємо, що у грудні минулого року Камельчук в ефірі телканалу "Наш" заявив, що не довіряє жодній у світі вакцині від коронавірусу, оскільки, на його переконання, COVID-19 нібито "вигадана" хвороба.

Згодом він пояснив скандальні слова про "вигаданий" коронавірус і зробив нову резонансну заяву.

За словами нардепа, нібито на світовому рівні відбувається "маніпулювання цифрами і статистикою". Нардеп переконаний, що буцімто людей будуть "змушувати вакцинуватися", і, на його думку, це "світова стратегія, яка не залишає вибору".

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