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Нардеп, який встановив на Вінничині пам’ятник матерям, побажав всім українкам дочекатися своїх синів та чоловіків з війни

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Нардеп, який встановив на Вінничині пам’ятник матерям, побажав всім українкам дочекатися своїх синів та чоловіків з війни

Народний депутат з групи «Партія «За майбутнє» Петро Юрчишин, який 10 років тому встановив у Хмільнику перший в Україні пам’ятник матері, побажав, щоб усі матері дочекалися своїх синів і чоловіків додому.

Він зазначив, що кожного з нас народила та виховала мама. І доля в кожної мами непроста.

«Моя мама залишилася в 30 років з трьома хлопчиками через трагічну загибель батька на роботі. Я, найстарший син, тоді ходив у шостий клас, а найменшому було лише п'ять років. Ми з братами важко працювали, допомагаючи мамі, пройшли через усі труднощі. Вона змалечку привила нам любов до людей та до землі. А вже у дорослому житті одного разу я завітав до знайомого скульптора і побачив у нього на полиці скульптурку матері, яка мене дуже вразила. І я запропонував йому зробити меморіальний знак на честь усіх матерів. Таким чином з’явилася така скульптура – мама у вікно виглядає сина. Бажаю сьогодні всім матерям, щоб вони дочекалися своїх синів та чоловіків, і щоб були щасливі!», - зазначив Петро Юрчишин.

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За його словами, ідея скульптурної композиції належить місцевому скульптору Віктору Стукану, який працював над нею близько півроку.  Крім того, на пам’ятнику вибиті рядки місцевого поета Миколи Лукова – «Приїжджайте частіше додому, бо не вічні ні батько, ні мати. Завтра можете їх не застати. Приїжджайте частіше додому…».

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