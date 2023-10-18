Нардеп з купою квартир під Києвом хоче встановити в Україні “День подяки Богові”

Народний депутат від депутатської групи “За майбутнє” Віктор М’ялик, якого підозрюють у несплаті податків на суму 97 млн гривень, зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо встановлення в Україні свята Дня подяки Богові.

На сайті Верховної Ради вказано, що законопроєкт зареєстрували 16 жовтня.

Згідно з пояснювальною запискою, за дату його відзначення М’ялик запропонував обрати останню неділю вересня, коли традиційно завершується збір урожаю.

“У цей день кожний матиме особливу нагоду звернутися до Всевишнього з молитвою про очищення від гріхів і духовне зцілення, з подякою про добробут і добрі врожаї у нашій країні, з проханням про збереження миру, єдності та незалежності нашої держави”, — написав нардеп, який також є підприємцем і має у своїй власності понад 150 квартир біля Києва.

М’ялик вважає, що це свято відзначатимуть на міжконфесійному рівні: “Щоб увесь український народ міг звернутись до Бога з подякою за Його милість, яка була явлена до українського народу в різні історичні часи та проявляється у теперішній час, коли Україна опинилася в умовах повномасштабної збройної агресії з боку Російської Федерації. Це також буде сприяти розвитку та консолідації міжконфесійних стосунків у релігійному середовищі України”.

Нагадаємо, у Верховній Раді України 6 жовтня депутати під час засідання видирали один в одного телефони, а потім побилися і порвали штани.

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