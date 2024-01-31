Нардеп задекларував криптовалюту на понад 24 млн грн, яка йому ніколи не належала — НАБУ

Максимальне покарання, яке передбачено за таке правопорушення — до двох років ув'язнення.

Чинному народному депутату повідомили про підозру у недостовірному декларуванні понад 24 мільйонів гривень.

Про це в середу, 31 січня, повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За даними слідства, у 2020 році народний обранець задекларував криптовалюту на 24,6 мільйона гривень, яка нібито належала йому ще від 2019 року.

“Криптовалютний гаманець, який зазначив у себе в декларації депутат, насправді ніколи йому не належав – усі транзакції з придбання віртуальної валюти здійснювались громадянами іншої держави, які жодним чином не були пов’язані з депутатом”, - йдеться у повідомленні.

Дій народного депутата кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

У НАБУ зазначили, що успішному розслідуванню сприяла ефективна співпраця з компетентними органами США у межах міжнародної правової допомоги.

Як повідомляє LIGA.net з посиланням на власні джерела, підозру було оголошено нардепу від “Слуги народу” Олександру Маріковському.

Максимальне покарання, яке передбачено за таке правопорушення — до двох років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Стаття Кримінального кодексу передбачає також штраф до 850 000 грн, до 240 годин громадських робіт або до двох років обмеження волі.

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у зловживанні впливом чинній нардепці через торгівлю дозволами на перетин кордону.

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