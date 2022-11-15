Нардеп закликав херсонців звертатися до поліції, щоб виявити колаборантів та диверсантів

У Херсоні залишились люди в цивільній формі, які це зробили не для того, щоб втекти, а для того, щоб продовжувати розвідувально-диверсійну діяльність, каже Сергій Рудик.

Попри звільнення Херсону від російської окупації в місті досі небезпечно через велику кількість мін та перевдягнених членів розвідувально-диверсійних груп, які вдають з себе місцевих мешканців.

Херсонців закликають звертатися до поліції, щоб пришвидшити виявлення та знешкодження колаборантів та російських диверсантів.

Про це в ефірі Єдиного національного телемарафону розповів полковник Збройних Сил України, народний депутат з групи «Партія «За майбутнє» Сергій Рудик.

«На превеликий жаль в Херсоні небезпечно. І попри те, що ми всі радіємо, що місто звільняється від окупантів, ми підозрюємо, що залишились люди в цивільній формі, які це зробили не для того, щоб втекти, а для того, щоб продовжувати розвідувально-диверсійну діяльність . Також окупанти залишили величезну кількість мін та інших «сюрпризів», які ми вже спостерігали на інших напрямках – Балаклеї, Ізюмі та інших містах. Але в Херсоні швидше за все їх найбільше. Це основні небезпеки, які ще на сьогоднішній день є. І поки наші сили оборони їх не знешкодять, а це може тривати ще якійсь час, я би хотів для прикладу навести, бо вже звучать різні оптимістичні прогнози щодо розмінування, - в Хорватії, де війна за незалежність закінчилась у 1995 році, досі ще розміновують окремі частки території країни. Тому я би хотів застерегти громадян від занадто оптимістичних сценаріїв приходу мирного життя в місто. В області ситуація трохи краща, але все одно багато залишилось мін та розтяжок. Основне питання зараз – це безпека мешканців. Якраз сьогодні виявили людину, яка зізналася, що залишилась в місті з розвідувально-диверсійною метою. Припускаємо, що таких людей може бути більше. Щоб їх всіх виявити, потрібен час і громадянська позиція місцевих мешканців, які прожили всі ці місяці в окупації та знають окупантів в обличчя. Крім того, з багатьох квартир окупанти виселили власників та поселили там незрозуміло кого. Тож ми запрошуємо всіх херсонців звертатися до поліції. Ми повинні дуже швидко цих людей знешкодити», - зазначив Сергій Рудик.

Крім того, він нагадав, що з 53 депутатів Херсонської міської ради 19 є представниками «ОПЗЖ» та «Блоку Сальдо».

«З електрикою, водою, зв’язком в місті просто жах. Це мабуть найбільше місто, яке потерпає від цих проблем. Добре, що тут є військова адміністрація, а не міська рада, де, я хотів би нагадати, 19 представників ОПЗЖ і «Блока Сальдо» з 53 депутатів міськради. Мене дуже турбує той факт, що на сьогоднішній день суб’єктами кримінальних проваджень по організації псевдореферендумів є всього на всього не більше ста людей. Мені здається, що ця цифра має бути набагато більшою. Ці люди відомі, але потрібен час, щоб їх всіх виявити. Всіх, хто працював на ворога, хто організовував освітній процес, псевдореферендуми. Нам треба послідовно всіх їх виявити та притягнути до відповідальності», - наголосив народний депутат.

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