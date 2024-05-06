Нардеп жорстко "пройшовся" по роботі ТЦК: забирають хворих і працівників оборонних підприємств

Політик наголосив, що ТЦК мають організувати свою роботу так, аби до армії приходили не просто ті, кого вдалося "піймати", а здорові, бажано вмотивовані люди, не вирвані з серйозних підприємств.

Секретар оборонного комітету Верховної Ради, нардеп Роман Костенко розкритикував низку порушень у роботі ТЦК та СП. Він також навів приклади таких порушень, як-от мобілізація працівника оборонного підприємства та людини з проблемами з зором.

Про це Костенко розповів у інтерв’ю "Українській правді".

Нардеп прокоментував слова журналіста про повідомлення щодо неможливості отримати відстрочку без проходження ВЛК, тоді як після її проходження чоловікам часто видають бойову повістку.

Також читайте Члени ВЛК вже не зможуть приймати рішення на власний розсуд: що змінилося

"Зараз останні декілька днів це такий перегиб. Люди, не буду казати в якій області, говорив про це з керівниками ТЦК... Приходить людина, яка працює на оборонному підприємстві, виробляє щось для армії на серйозних підприємствах, оновити дані, що потрібно бронювання. В нього можуть забрати телефон, цій людині провести ВЛК, і вона телефонує вже, коли їде до навчального центру. Вибачте, з ким ви так працюєте?" – обурився Костенко.

Депутат зауважив, що так відбувається не всюди, але такі випадки він "розрулював".

"Комусь все рівно, комусь (із працівників ТЦК – ред.) треба поставити галочку, що він когось призвав. А як буде все інше функціонувати, в тому числі виробництво тих чи інших засобів, зброї – його не стосується. Доводилося пояснювати, скажемо, різною лексикою – що ви робите?" – розповів народний обранець.

Читайте провідні новини дня:

Він поділився ще однією історією, коли людину із зором -8 не допустили до офтальмолога. Військовий комісар стверджував, що перевірка була, а потім з'ясувалося, що не було.

"Такі нюанси – питання поганої організації. Зробіть так, щоб до армії приходили не просто люди, яких ви змогли піймати, а має бути якість: здорові люди, бажано вмотивовані, не вирвані з серйозних підприємств, які забезпечують нашу армію зброєю. Але зараз є перегиби, маємо їх виправляти, контролювати, іноді в ручному режимі", – розповів Костенко.

До слова, раніше у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, кому з чоловіків потрібно йти до ТЦК та СП.

За порушення правил військового обліку ухилянтам можуть загрожувати штрафи.

Читайте також: