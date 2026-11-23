Лабазюку та його спільнику винесли вирок

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав народного депутата від групи «За майбутнє» Сергія Лабазюка винним у спробі підкупу керівництва Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Його засудили до семи років позбавлення волі. Іншому фігуранту справи — директору компанії «Ю АР ДІ Українські дороги» Денису Назімову — призначили шість років ув’язнення.

Про це повідомила Transparency International Ukraine.

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Водночас суд залишив обом обвинуваченим запобіжні заходи у вигляді застави. Для Лабазюка її розмір становить 40 млн грн, для Назімова — 12 млн грн. На обох також покладено процесуальні обов’язки.

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До акціонерного товариства «Ю АР ДІ» суд також застосував штраф у розмірі 10 млн грн. Також ухвалено рішення про спеціальну конфіскацію 150 тис. доларів, які вилучили як неправомірну вигоду.

У чому звинувачували Сергія Лабазюка

Йдеться про спробу підкупу тодішнього віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова та голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма 2023 року.

За версією обвинувачення, народний депутат намагався домовитися про отримання підрядів на відновлення інфраструктури на суму близько 1 млрд грн. За сприяння в укладанні контрактів посадовцям нібито пропонували неправомірну вигоду в розмірі 3-5% від вартості підрядів.

Під час судового засідання Денис Назімов заперечив вчинення злочину. Він заявив, що, на його думку, йшлося про провокацію з боку Мустафи Найєма, який нібито намагався спонукати його та Лабазюка до неправомірних дій.

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Якого покарання вимагала прокуратура

Під час судових дебатів прокурорка просила призначити Сергію Лабазюку 8 років і 6 місяців позбавлення волі, а Денису Назімову — 8 років.

Також обвинувачення наполягало на конфіскації майна обох фігурантів і позбавленні їх права обіймати посади в органах державної влади.

Для компанії «ЮАРДІ» прокурорка просила призначити штраф у розмірі 70 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та конфіскувати частку в її статутному капіталі.

Однак суд призначив фігурантам менші строки ув’язнення та застосував до компанії штраф у 10 млн грн.

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Нагадаємо, фігурант справи «Карфаген» здивував заявою у ВАКС. Підозрюваному на псевдо «Боксер», якого слідство називає підлеглим керівника злочинної організації, обрали запобіжний захід.

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