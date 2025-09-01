ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
108
1 хв

Корупція на закупівлі дронів та РЕБ: за нардепа Кузнєцова внесли заставу

Депутат вийшов під заставу у справі про корупцію на закупівлі для армії.

Руслана Сивак
Олексій Кузнєцов

Олексій Кузнєцов / © Центр протидії корупції

За народного депутата Олексія Кузнєцова, якого підозрюють у справі про корупцію під час закупівлі дронів та засобів РЕБ, було внесено заставу.

Про це повідомляє Суспільне.

Як повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, раніше, 4 серпня, ВАКС обрав Кузнєцову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Суд встановив можливість внесення застави в розмірі 8 мільйонів гривень. Водночас прокуратура наполягала на значно більшій сумі — 30 мільйонів гривень.

Що відомо про справу народного депутата Олексія Кузнєцова

Народний депутат від «Слуги Народу» Олексій Кузнєцов фігурує у гучній справі про корупцію, пов’язаній із закупівлею дронів та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

2 серпня НАБУ та САП викрили корупційну схему, за якою ціни на військову техніку для ЗСУ були значно завищені. За даними слідства, частина коштів (до 30% від суми контракту) поверталася посадовцям як хабарі. У межах цієї справи затримано чотирьох осіб, серед яких, окрім Кузнєцова, — колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Олексій Кузнєцов став народним депутатом у 2019 році. У Верховній Раді він є членом комітету з прав людини. Раніше він працював помічником депутатів від «Партії регіонів» і «Блоку Петра Порошенка».

Зазначається, що Кузнєцов голосував за законопроєкт №12414, який, за оцінками експертів, міг підірвати незалежність антикорупційних органів, зокрема НАБУ та САП.

108
