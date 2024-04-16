Нардепа Одарченка судитимуть за спробу підкупу чиновника: в прокуратурі повідомили подробиці справи

Член комітету з питань антикорупційної політики Андрій Одарченко пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєму хабар у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тис доларів.

Справу народного обранця, який міг спробувати дати хабар топчиновнику Державного агентства відновлення, скеровано до суду.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура в Telegram.

"16 квітня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт щодо чинного народного депутата, якого викрили на наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України", - йдеться у повідомленні.

За інформацією джерел РБК-Україна в правоохоронних органах, йдеться про колишнього нардепа від "Слуги народу", члена комітету з антикорупційної політики Андрія Одарченка.

У САП уточнили, що він хотів підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України (цю посаду обіймає Мустафа Найєм).

"У межах досудового розслідування встановлено, що нардеп висловив топпосадовцю пропозицію надати йому неправомірну вигоду за забезпечення прийняття Міжвідомчою робочою групою рішення про виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії коштів на ремонт будівель університету, в якому народний обранець продовжує обіймати посаду ректора (дію контракту якого призупинено). Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити 8% від обсягу фінансування", - йдеться у повідомленні.

В обмін Одарченко вимагав допомогти в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт будівель університету.

Додамо, що у листопаді 2023 року після цього скандалу нардепа Одарченка виключили з партії "Слуга народу".

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