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Тищенка судитимуть за викрадення та побиття колишнього військовослужбовця ЗСУ

Тищенка судитимуть за викрадення та побиття колишнього військовослужбовця ЗСУ

Нардепа судитимуть за викрадення військовослужбовця ЗСУ / Фото: Офіс генерального прокурора

Група осіб завдала потерпілому тілесних ушкоджень і незаконно утримувала протягом певного часу.

Прокурори Офісу генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт проти народного депутата України Миколи Тищенка за обвинуваченням у незаконному позбавленні волі людини (ч. 2 ст. 146 КК України).

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, 20 червня 2024 року в місті Дніпро група осіб за вказівкою депутата, застосовуючи фізичну силу та спецзасоби, незаконно утримувала колишнього військовослужбовця ЗСУ. При цьому вони завдали потерпілому тілесних ушкоджень і незаконно утримували його протягом певного часу.

Одна з осіб, що брала участь у злочині, вже отримала судове рішення. Щодо іншого фігуранта справи обвинувальний акт наразі перебуває на розгляді суду.

Досудове розслідування у справі проводило ДБР.

Нагадаємо, що 20 червня у Дніпрі під час влаштованої нардепом Тищенком “облави на ботоферми” сталася бійка. Охоронці Тищенка побили та закували в кайданки колишнього військового підрозділу Kraken Дмитра Павлова, який гуляв з новонародженою дитиною.

Допомагав охороні Тищенка поліцейський з Києва.

Вже 25 червня нардепу було повідомлено про підозру через події у Дніпрі. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб із застосуванням фізичної сили і спецзасобів. Його відправили під цілодобовий домашній арешт на 60 днів з носінням електронного браслета. В соцмережах помітили, що Тищенко після суду пішов святкувати до елітного ресторану.

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