Нардепа судитимуть за відмивання понад 9 млн грн: про кого йдеться

НАБУ і САП передали до суду розслідування щодо нардепа Шевченка про легалізацію понад 9 млн грн

Реклама

Перед судом постане народний депутат, якого підозрюють у легалізації понад 9 млн грн, отриманих злочинним шляхом.

Про це повідомляють пресслужби Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Ім’я нардепа не зазначено, однак, за даними «РБК-Україна», йдеться про Євгена Шевченка. 2021 року його виключили з фракції «Слуга народу».

Реклама

Деталі справи

За словами правоохоронців, нардеп обіцяв службовим особам приватного товариства допомогти з дозволом на перевезення мінеральних добрив через український кордон. За це на рахунок наближеної особи нардепа перерахували значну суму коштів. Проте з’ясувалося, що нардеп жодної законної допомоги не надавав, а гроші залишив собі.

У подальшому він легалізував незаконний капітал, придбавши елітні авто BMW F95 X5M та «Mercedes-AMG G63 загальною вартістю понад 9 млн грн.

Схема легалізації грошей

14,5 млн грн перерахували юридичній фірмі родича як оплату за «правові послуги». Частину цих коштів, понад 9 млн грн, перевели на інший рахунок і придбали за них два автомобілі: BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.

Ними обвинувачений почав відкрито користуватися, вдаючи ніби автівки купили за законні доходи від підприємницької діяльності.

Реклама

Як його можуть покарати

Депутатові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року українському нардепу Євгену Шевченку оголосили підозру у держзраді.

Чим він скандально відомий, чому їздив до Лукашенка, йдеться в ексклюзиві TSN.UA.

Новини партнерів