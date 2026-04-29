- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 195
- Час на прочитання
- 2 хв
Нардепа судитимуть за відмивання понад 9 млн грн: про кого йдеться
САП направила до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України. За даними ЗМІ, йдеться про «фаната» Лукашенка Євгена Шевченка.
Перед судом постане народний депутат, якого підозрюють у легалізації понад 9 млн грн, отриманих злочинним шляхом.
Про це повідомляють пресслужби Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Ім’я нардепа не зазначено, однак, за даними «РБК-Україна», йдеться про Євгена Шевченка. 2021 року його виключили з фракції «Слуга народу».
Деталі справи
За словами правоохоронців, нардеп обіцяв службовим особам приватного товариства допомогти з дозволом на перевезення мінеральних добрив через український кордон. За це на рахунок наближеної особи нардепа перерахували значну суму коштів. Проте з’ясувалося, що нардеп жодної законної допомоги не надавав, а гроші залишив собі.
У подальшому він легалізував незаконний капітал, придбавши елітні авто BMW F95 X5M та «Mercedes-AMG G63 загальною вартістю понад 9 млн грн.
Схема легалізації грошей
14,5 млн грн перерахували юридичній фірмі родича як оплату за «правові послуги». Частину цих коштів, понад 9 млн грн, перевели на інший рахунок і придбали за них два автомобілі: BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.
Ними обвинувачений почав відкрито користуватися, вдаючи ніби автівки купили за законні доходи від підприємницької діяльності.
Як його можуть покарати
Депутатові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що у листопаді 2024 року українському нардепу Євгену Шевченку оголосили підозру у держзраді.
Чим він скандально відомий, чому їздив до Лукашенка, йдеться в ексклюзиві TSN.UA.