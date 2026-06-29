Микола Тищенко / © facebook.com/NikolayTishenko

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Чинному народному депутату України повідомили про підозру у проханні надати понад 1 мільйон доларів хабаря, відмиванні грошей та брехні в декларації. За версією слідства, політик намагався заробити на «боротьбі з колцентрами» та легалізував 12,6 мільйона гривень через фіктивний договір із колишньою дружиною.

Про це офіційно повідомили пресслужби НАБУ та САП. За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка йдеться саме про Миколу Тищенка.

За даними слідства, інцидент із хабарем стався у серпні 2023 року. Тоді нардеп, прикриваючись боротьбою з так званими «колцентрами», звернувся до людини, яку вважав причетною до цієї сфери.

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«Попросив у особи, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад 1 млн дол. США неправомірної вигоди», — зазначили у НАБУ та САП.

Також додають, що за ці гроші депутат обіцяв використати свій статус, щоб втрутитися в роботу одних «колцентрів» в інтересах цієї особи, а іншим — просто не заважати працювати. Зрештою, цих грошей політик так і не отримав.

Крім того, правоохоронці викрили схему з відмивання коштів. Слідство вважає, що депутат легалізував 12,6 мільйона гривень незаконного походження. Для цього він оформив фіктивний договір, за яким ці гроші йому нібито подарувала колишня дружина. Детективи з’ясували, що жінка не мала таких офіційних доходів, а самі гроші їй ніхто насправді не передавав.

Повідомляється, що згодом Микола Тищенко, який є депутатом-мажоритарником від 219-го округу у Києві, вніс цей «подарунок» до своєї щорічної декларації. Цим самим, як стверджують у НАБУ, він умисно відобразив свідомо недостовірні відомості.

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Дії народного обранця кваліфікували одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 369 (пропозиція чи обіцянка хабаря службовій особі);

ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

ч. 2 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації).

У НАБУ та САП зазначили, що наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину, а також шукають інших осіб, які можуть бути причетними до цієї справи.

Нагадаємо, колишній міністр енергетики Герман Галущенко під час засідання ТСК Верховної Ради пояснив, що рішення, яке в межах розслідування називають «шлагбаумом», було не інструментом тиску на контрагентів, а механізмом захисту державних енергетичних компаній від примусового стягнення коштів через суди під час воєнного стану.

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