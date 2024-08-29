Нардепа-втікача Артема Дмитрука оголошено у міжнародний розшук

Його підозрюють у нападах на військового та правоохоронця.

Народного депутата Артема Дмитрука оголосили в міжнародний розшук.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Нардепа Дмитрука підозрюють у нападах на правоохоронця і ще одного чоловіка та в замаху на викрадення вогнепальної зброї.

За даними слідства, в Одесі Дмитрук разом із ще кількома людьми напав на правоохоронця, завдав йому тілесних ушкоджень і намагався викрасти зброю. Його дії кваліфікували як умисне заподіяння групою людей працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.

Також слідство встановило, що коли підозрюваний перебував у Києві, він під час суперечки з військовим ударив його кілька разів, зокрема по голові. У військового - тілесні ушкодження середньої тяжкості. У цій ситуації дії Дмитрука кваліфікували як умисне заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження та грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства з особливою зухвалістю.

До слова, народний депутат України був викликаний на допит до слідчого, проте в установлений час не з’явився та не повідомив причину неявки.

Що відомо про оголошення підозри Артему Дмитруку

Напередодні Дмитрук у своєму Telegram-каналі писав, що нібито за вказівкою президента Володимира Зеленського його намагаються заарештувати. За його словами, за місцем його проживання в Києві та Одесі мали відбуватися обшуки та його затримання.

Згодом стало відомо, що він залишив Україну.

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