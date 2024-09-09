Нардепа-втікача Дмитрука можуть затримати та арештувати за кордоном: Україна звернулася до низки країн

Офіс генпрокурора, згідно з міжнародними договорами про видавання правопорушників, звернувся до низки відповідних країн із запитом про затримання і тимчасовий арешт народного депутата, підозрюваного в нападах на військового та правоохоронця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ОГП.

Крім того, за погодженням з Офісом генпрокурора до обліків генерального секретаріату Інтерполу внесено клопотання про публікацію червоного оповіщення щодо зазначеного народного депутата України.

Нагадаємо, за клопотанням Офісу генпрокурора Печерський районний суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, після чого було ініційовано процедуру його розшуку, зокрема міжнародного.

Зазначимо, що йдеться про народного депутата Артема Дмитрука, який наприкінці серпня незаконно перетнув кордон України.

Раніше в ДБР заявили, що знали про підготовку втечі нардепом Дмитруком. Там пояснили, чому не затримали втікача.

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