Нардепа запідозрили у браконьєрстві під час риболовлі: фото

Нардепа запідозрили у браконьєрстві під час риболовлі: фото

Після резонансу він поспіхом видалив із соцмережі свій пост із уловом.

Народний депутат від партії “Батьківщина” Вадим Івченко опублікував в соцмережі фото, на яких він хизується рибою, впійманою за допомогою браконьєрського “драча”.

Про це повідомили в Telegam-каналі “AP news”.

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Політик похвалився чималим уловом на риболовлі, але потім поспішно видалив пост. “Сьогодні гарна рибалка. І все на вудку”, - підписав він опубліковані кадри із повними відрами судака.

У коментарях до публікації рибалки зауважили, що на одному з фото видно, що нардеп використовує для риболовлі так званий “драч” - саморобне заборонене пристосування, яке складається зі спаяних або зварених разом декількох великих гачків.

Скріншот сторінки Facebook / Vadym Ivchenko

Скріншот сторінки Facebook / Vadym Ivchenko

Користувачі соцмереж нагадали, що за кожного виловленого таким чином судака потрібно сплатити штраф у розмірі 3500 гривень. За підрахунками рибалок, які перепостили скріншоти зі сторінки нардепа, Івченко своїм уловом заподіяв шкоди на понад 100 тисяч гривень штрафу.

Нагадаємо, раніше у браконьєра на території Чорнобильського екологічного біосферного заповідника правоохоронці виявили голову оленя та скривавлені мішки з м’ясом.

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