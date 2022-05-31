Нардепам від колишньої ОПЗЖ хочуть заборонити брати участь у роботі ВР

Нардепам від колишньої ОПЗЖ хочуть заборонити брати участь у роботі ВР

Цей механізм запровадить політичну відповідальність для російських колаборантів.

Нардепам від колишньої ОПЗЖ хочуть заборонити брати участь у роботі ВР.

Відповідні зміни до Регламенту пропонує внести депутатська група «Партія «За майбутнє».

За словами співавтора законопроєкту, народного депутата Тараса Батенка, цей механізм запровадить політичну відповідальність для російських колаборантів, незалежно від того, до якої фракції вони увійшли, щоб приховати своє минуле.

Нагадаємо, влада Маріуполя оприлюднила імена та фото зрадників від "ОПЗЖ", які допомагають окупантам знищувати місто.