Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Нардепам від колишньої ОПЗЖ хочуть заборонити брати участь у роботі ВР

Дата публікації
Перегляди
39
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Нардепам від колишньої ОПЗЖ хочуть заборонити брати участь у роботі ВР

Фото: Право на владу

Цей механізм запровадить політичну відповідальність для російських колаборантів.

Нардепам від колишньої ОПЗЖ хочуть заборонити брати участь у роботі ВР.

Відповідні зміни до Регламенту пропонує внести депутатська група «Партія «За майбутнє».

За словами співавтора законопроєкту, народного депутата Тараса Батенка, цей механізм запровадить політичну відповідальність для російських колаборантів, незалежно від того, до якої фракції вони увійшли, щоб приховати своє минуле.

Нагадаємо, влада Маріуполя оприлюднила імена та фото зрадників від "ОПЗЖ", які допомагають окупантам знищувати місто.

Дата публікації
Перегляди
39
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація