Нардепи хочуть посилити покарання за смертельні ДТП: до Ради внесли два законопроєкти

В Україні за 2021 рік зросла кількість ДТП.
До Верховної Ради внесли два законопроєкти про посилення кримінальної відповідальності за вчинення ДТП, у яких загинули люди.
Про це інформує пресслужба парламенту.
Так, за 10 місяців 2021 року в Україні сталося 154 480 ДТП. Це на 13,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Законопроектом № 6240 внесла до ВР позафракційна нардепка з Харкова Юлія Світлична. Вона пропонує посилити покарання для водіїв, які у стані наркотичного або алкогольного сп’яніння порушили ПДР, внаслідок чого загинули люди.
За смерть потерпілого пропонується збільшити покарання до 8-12 років позбавлення волі (зараз 5-10 років); якщо ДТП спричинило загибель кількох осіб, то до 12-15 років (зараз 7-12 років) з позбавленням права керувати транспортними засобами довічно.
Альтернативний законопроект № 6240-1 від фракції "Слуга народу" пропонує дещо м’якше покарання для таких порушників.
Водіїв, які перевищили швидкість, внаслідок чого загинула людина, пропонують карати позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до семи років.
Якщо водій у стані наркотичного або алкогольного сп’яніння порушив ПДР, внаслідок чого постраждала людина, він може потрапити до в’язниці на 7 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до семи років.
Якщо ж у такому стані за вини водія людина загинула, порушнику загрожуватиме 8-15 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від восьми до десяти років.
Раніше міський голова Харкова пояснив велику кількість ДТП у місті.
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