Нардепи хочуть повністю заборонити діяльність УПЦ Московського патріархату: що відомо

Після вторгнення Росії до України у березні народні депутати зареєстрували законопроєкти про заборону та припинення діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території України.

У понеділок, 30 травня, відбулося засідання комітету парламенту, на якому обговорювали доцільність заборонити УПЦ МП. До слухань було залучено релігійних діячів різних конфесій, науковців, представників громадського суспільства, юристів, народних депутатів тощо.

Про це йшлося під час засідання ВР.

Як пояснили у комітеті ВР, до Ради подано два проєкти, між якими є принципова різниця. Вона ними полягає у тому, що перший проєкт передбачає заборону саме УПЦ МП, а інший - заборону будь-яких релігійних організацій, які керуються певним чином у країні-агресорі.

Під час засідання було висунуто дві протилежні позиції: з одного боку законодавча заборона у будь-якій прийнятній формі, з іншого - застереження щодо радикалізму у релігійних питаннях під час війни.

Ініціатори законопроєкту вважають, що УПЦ МП є середовищем підтримки ворожої ідеології "руского мира" та формою інструменталізації релігійних організацій України з метою посилення впливу на населення як додаткового знаряддя війни. Тим часом релігійні представники УПЦ МП погрожують посиленням загрози безпеці України, якщо їх заборонять.

Як повідомляли раніше, настоятель ПЦУ митрополит Епіфаній розтлумачив хитрість УПЦ щодо "незалежності" від московського Кирила-"вбивці".

Церковний полон: служителі московського патріархату допомогали ворогу та викрадали людей

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