Нардепи хочуть позбавляти громадянства військовозобов'язаних, які втекли за кордон та не повертаються: кого це стосується

Нардепи хочуть позбавляти громадянства військовозобов'язаних, які втекли за кордон та не повертаються: кого це стосується

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає позбавляти громадянства військовозобов'язаних, які виїхали за кордон під час воєнного стану та не повернулись упродовж місяця.

Відповідний проєкт закону №7381 з'явився на сайті парламенту 17 травня.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

"Громадяни, які під час воєнного стану, стану війни виїхали до країни, яка здійснює військову агресію проти України, або які є військовозобов’язаними (за віком і станом здоров’я) і виїхали за кордон та без поважних причин не повернулись назад протягом 30 днів, або які письмово відмовились від призову (мобілізації) на військову службу, можуть бути за це позбавлені громадянства України у встановленому порядку", - йдеться у проєкті закону.

Також цю норму пропонується поширити і на тих, хто виїхав до Росії.

Окрім цього, у законопроекті запропоновано також розширити категорії осіб, які не підлягають мобілізації – з числа тих, які і так виконують важливі функції в тилу. Тобто вони теж зможуть мобілізовуватися, але на умовах добровільності, коли вважатимуть, що готові і фізично, і морально захищати Вітчизну зі зброєю в руках, і що саме в такій ролі вони будуть кориснішими для держави.

Як вважають народні депутати, цей законопроєкт посприяє зміцненню економіки та обороноздатності держави.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський підписав укази про подовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів. Верховна Рада найближчим часом підтримає це рішення.

Звернення від командира полку "Азов" підполковника Дениса Прокопенка

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