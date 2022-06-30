Нардепи хочуть заборонити виїжджати з країни ще одній категорії українців

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає заборону виїжджати з країни тим українцям, що мають доступ до державної таємниці.

Як пояснюють народні депутати свою ініціативу, особи, які володіють таємною інформацією, викликають значний інтерес у ворога, а тому потребують посиленої охорони з боку держави.

Про це йдеться на сайті парламенту. Текст законопроєкту №7505 з'явився на сайті у четвер, 30 червня.

"У зв’язку з цим, будь-який носій такої інформації викликає значний інтерес у ворога, а тому потребує посиленої охорони з боку держави. Завдячуючи ефективній контррозвідувальній та контрдиверсійній діяльності вітчизняних спецслужб, особи, які отримали доступ до державної таємниці, на території України почуваються безпечно. Разом з тим, такі громадяни виїжджаючи за кордон, стають легкою здобиччю рашистських спецслужб, які мають розгалужену мережу агентів у більшості країн світу", - йдеться у пояснювальній записці проєкту.

Зазначається, до державної таємниці може бути віднесена інформація у сферах:

оборони;

економіки,

науки і техніки;

зовнішніх відносин,

у сфері державної безпеки та охорони правопорядку.

Нагадаємо, зараз студенти вишів або ПТУ денної або дуальної форми навчання звільняються від призову за мобілізацією, водночас здобувачі форм вищої освіти, аспіранти та докторанти, які навчаються у навчальних закладах України, не мають права на перетин кордону. У разі можливого ухвалення цього законопроєкту студенти українських вишів зможуть законно перетинати кордон.

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