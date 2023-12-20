Нардепка Безугла опубліковала мем про Залужного і збурила Мережу

Безугла продовжує "атакувати" Залужного. Цього разу нардепка перейшла до мемів.
Народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла продовжує критикувати головкома ЗСУ Валерія Залужного.
Цього разу вона опублікувала катинку-мем про головкома та пропопозицію Генштабу ЗСУ мобілізувати додатково 450-500 тисяч осіб.
У Мережі бурхливо відреагували на цей пост Безуглої. І хоча коментувати пости нардепки у Facebook можуть лише друзі та люди, які стежать за профілем понад 24 години, там уже назбиралося лекілька сотень відгуків.
У коментарях жартували, що Залужний просто дуже подобається Безуглій, але не відповів взаємністю, тому вона стала критикувати головкома. Інші припускають, що у нардепки – особиста неприязнь до генерала.
Чимало коментарів містять відверті образи на адресу Безуглої.
Щоправда, на ініціативу мобілізувати ще близько пів мільйона осіб українці у коментарях також відреагували не з захватом.
Раніше нардепка Безугла закликала відправити Залужного у відставку, чим "нарвалася" на критику соцмереж.
Нагадаємо, що Мар'яна Безугла останнім часом відзначилась низкою скандальних висловлювань та неоднозначних заяв з приводу головкома Валерія Залужного, мобілізації усіх жінок віком від 25 до 60 років, покарання для ухилянтів тощо.
Читайте також:
- "Щоб мене не мобілізували": Безугла провела опитування у Facebook
- Мають бути на передовій, а не в Європі: Безугла зробила заяву про мобілізацію жінок (фото)
- Нам усім треба давати результат державі, а селфі робити потім: Зеленський – про Безуглу
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Безугла проти Залужного: що про цей скандал думають українці?