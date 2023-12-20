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Нардепка Безугла опубліковала мем про Залужного і збурила Мережу

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Нардепка Безугла опубліковала мем про Залужного і збурила Мережу

Валерій Залужний та Мар’яна Безугла / Фото: ТСН.ua

Безугла продовжує "атакувати" Залужного. Цього разу нардепка перейшла до мемів.

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла продовжує критикувати головкома ЗСУ Валерія Залужного.

Цього разу вона опублікувала катинку-мем про головкома та пропопозицію Генштабу ЗСУ мобілізувати додатково 450-500 тисяч осіб.

Скриншот поста Безуглої / ©
Скриншот поста Безуглої

У Мережі бурхливо відреагували на цей пост Безуглої. І хоча коментувати пости нардепки у Facebook можуть лише друзі та люди, які стежать за профілем понад 24 години, там уже назбиралося лекілька сотень відгуків.

У коментарях жартували, що Залужний просто дуже подобається Безуглій, але не відповів взаємністю, тому вона стала критикувати головкома. Інші припускають, що у нардепки – особиста неприязнь до генерала. 

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Чимало коментарів містять відверті образи на адресу Безуглої.

Щоправда, на ініціативу мобілізувати ще близько пів мільйона осіб українці у коментарях також відреагували не з захватом.

Раніше нардепка Безугла закликала відправити Залужного у відставку, чим "нарвалася" на критику соцмереж.

Нагадаємо, що Мар'яна Безугла останнім часом відзначилась низкою скандальних висловлювань та неоднозначних заяв з приводу головкома Валерія Залужного, мобілізації усіх жінок віком від 25 до 60 років, покарання для ухилянтів тощо.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Безугла проти Залужного: що про цей скандал думають українці?

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Дата публікації
Перегляди
361
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