Нардепка Безугла опубліковала мем про Залужного і збурила Мережу

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла продовжує критикувати головкома ЗСУ Валерія Залужного.

Цього разу вона опублікувала катинку-мем про головкома та пропопозицію Генштабу ЗСУ мобілізувати додатково 450-500 тисяч осіб.

Скриншот поста Безуглої

У Мережі бурхливо відреагували на цей пост Безуглої. І хоча коментувати пости нардепки у Facebook можуть лише друзі та люди, які стежать за профілем понад 24 години, там уже назбиралося лекілька сотень відгуків.

У коментарях жартували, що Залужний просто дуже подобається Безуглій, але не відповів взаємністю, тому вона стала критикувати головкома. Інші припускають, що у нардепки – особиста неприязнь до генерала.