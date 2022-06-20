Нардепка повідомила про таємний візит Зеленського до Лисичанська: фото

Депутатка Верховної Ради повідомила про таємний візит президента України Володимира Зеленського на Луганщину.

Народна депутатка, заступниця голови Комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла повідомила про прихований візит президента Володимира Зеленського до Лисичанська Луганської області.

Про це вона поінформувала сьогодні, 20 червня, на свої сторінці у Facebook.

Нардепка не уточнила, коли саме президент перебував у постійно обстрілюваному окупантами Лисичанську, але зазначила, що це було "недавно". Також Безугла опублікувала фото, яке, як вона стверджує, зробила особисто.

"Володимир Зеленський в Лисичанську. Недавно. Власне фото. Він приїхав тоді під обстрілами, приховано, підтримати і побачити на власні очі, розібратися. Був з нами", - поінформувала вона.

Нагадаємо, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, окупанти нищать Лисичанськ, розуміючи, що оборону міста не здолають. В руйнації загарбникам допомагають місцеві зрадники - вони коригують вогонь по будівлях, де переховуються люди, та по важливих для життєдіяльності структурах.

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