Нардепка про законопроєкт щодо мобілізації: чи будуть правки у першому читанні

Бобровська нагадала, що жодних рекомендацій ч правок у першому читанні бути не може згідно регламенту.

Завтра, 11 січня, Верховна Рада планує розглянути законопроєкт про мобілізацію у першому читанні. Про це оголосив з трибуни парламенту керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія

Народна депутатка, членкиня Комітету ВР з питань безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська пояснила, що у першому читанні законопроєкт ухвалять у тому вигляді, в якому він є зараз – без правок.

Вона нагадала, що жодних рекомендацій /правок і т.д. в першому читанні бути не може згідно регламенту. Правки можуть готуватись і подаватись вже до другого читання.

"До слова, там цілий масив правок. Відтак, зал має зібрати голоси на текст уряду з усім масивом його проблемних питань і антиконституційних норм", – підсумувала Бобровська.

Раніше ми писали про головні протиріччя та суперечки навколо скандального законопроєкту про мобілізацію.

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