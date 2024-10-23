Нардепку Кормишкіну, яку підозрюють у незаконному збагаченні, відпустили на поруки: хто саме за неї поручився

Застосовано запобіжний захід до нардепа, підозрюваного у незаконному збагаченні, заявили в САП.

Народну депутатку Ірину Кормишкіну, яку підозрюють в незаконному збагаченні на 20 млн гривень, відпустили на поруки голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"23 жовтня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував до народного депутата України, яка підозрюється у незаконному збагаченні, запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями суд визначив двох осіб: голову фракції Верховної Ради України Д. Арахамію та голову однієї з обласних військових адміністрацій В. Кіма", – йдеться у повідомленні.

Також там зазначили, що на підозрювану Ірину Кормишкіну (Аллахвердієву) покладено виконання наступних процесуальних обов’язків:

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами.

Термін дії обов’язків становить два місяці.

Нагадаємо, Ірина Кормишкіна-Аллахвердієва у 2023 році задекларувала найбільший дохід серед колег із фракції "Слуга народу", а сме 123,5 млн грн. Під час досудового розслідування встановлено, що активи на понад 20 млн гривень, які нардепка набула впродовж 2021-2022 рр, перевищують її офіційні доходи та заощадження за цей період.

Так, приміром, за рахунок отриманих активів нардепка придбала будинок на Одещині, в якому тепер проживає. Купівлю нерухомості здійснили через юридичну особу.

"16.10.2024 нардепу повідомлено про підозру за ст. 368-5 КК України. Досудове розслідування триває", – йдеться у повідомленні САП.

Інші скандали з нардепкою Кормишкіною

Справа про незаконне збагачення – не єдиний скандал із народною депутаткою.

2020 року Ірина Кормишкіна-Аллахвердієва опинилася в центрі іншої пікантної ситуації. Тоді керівники фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко і Давид Арахамія під час робочої поїздки до Миколаєва неформально обговорювали її із застосованням таких порівнянь, як "робоча баба" і "корабельна сосна". Відео розмови Корнієнка і Арахамії зафільмували журналісти місцевого видання "НикВести".

Пізніше політики запевняли, що такими означеннями вони нібито обговорювали підприємицю та голову ГО "Майбутнє Миколаєва" Тетяну Домбровську, яку серед інших розглядають як кандидатку в мери Миколаєва від "Слуги народу".

Читайте також: