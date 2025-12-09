Нардепці Скороход обрали запобіжний захід: що вона сказала у суді

Ганна Скороход / © Facebook

Суд обрав народній депутатці Анні Скороход запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 3 мільйони гривень.

Її підозрюють у підбурюванні до надання неправомірної вигоди за внесення її конкурентів до санкційних списків Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Про це повідомляє Суспільне.

Прокурор вимагав обрати для народної депутатки запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 10 мільйонів гривень.

Натомість Анна Скороход категорично відкидає звинувачення та наполягає на публічності процесу. Вона заявила про фальсифікацію справи:

«Я абсолютно не погоджуюся з цією казкою, яка викладена в справі. І я прошу, щоб всі люди в Україні бачили, як проходить судове засідання. Категорично наполягаю на публічному розгляді, тому що ті матеріали, які були викладені в соцмережах, а також в мережі інтернет, не відповідають дійсності», — заначила нардепка.

Також Скороход звинуватила правоохоронців у маніпуляціях з доказами.

«Більше того, представники НАБУ під час проведення в мене обшуку, виклали фотографії, які не відносяться ані до мене, ані до інших двох осіб, які згадані в цій справі», — заявила Анна Скороход.

Згодом стало відомо, що суд призначив для народної депутатки заставу у розмірі понад три мільйони гривень. Раніше у цій же справі запобіжні заходи у вигляді застав були обрані двом іншим підозрюваним: помічнику нардепки та ймовірному спільнику.

Як повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до народної депутатки. Як альтернативу арешту, суд визначив можливість внесення застави у розмірі 3 млн 28 тис. грн.

У разі внесення застави, на народну депутатку Анну Скороход буде покладено низку процесуальних обов’язків. Вона повинна прибувати на вимогу до слідчих органів та суду, не відлучатися за межі України без їхнього дозволу, а також повідомляти про зміну місця проживання та роботи. Також утриматись від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;

Як зазначили у САП, народна депутатка має здати на зберігання закордонні паспорти та інші документи для виїзду, утриматись від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду, та носити електронний засіб контролю (браслет).

Раніше ми писали про те, що 5 грудня, стало відомо про обшуки у представниці партії «За майбутнє» народної депутатки Ганни Скороход. У НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної групи, яку очолювала нардепка.

Згодом нардепка Ганна Скороход спростувала фотографії та записи, опубліковані НАБУ, назвавши їх фейковими та маніпулятивними.

Також повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід помічнику народної депутатки Анни Скороход, якого підозрюють у підбуренні до надання хабаря за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки.