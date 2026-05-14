Нардепу Дубінському обрали запобіжний захід у справі про держзраду: що вирішив суд

Нардепу Дубінському обрали запобіжний захід / © Офіс Генерального прокурора

Народному депутату України IX скликання Олександру Дубінському, який ще раніше перебував у в’язниці, а зараз його підозрюють у державній зраді, обрали ще один запобіжний захід. Рішення суд ухвалив у четвер, 14 травня 2026 року.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Запобіжний захід Дубінському — подробиці рішення

Суд повністю задовольнив клопотання сторони обвинувачення. Згідно з ухвалою, підозрюваний перебуватиме під вартою строком на 60 днів без права внесення застави.

За даними слідства, народний депутат поширював у соціальних мережах Telegram, Facebook та Instagram матеріали, які були спрямовані на формування вигідних для Російської Федерації наративів.

Крім того, ці публікації мали на меті дискредитацію державної політики України та створення передумов для зриву мобілізаційних процесів. Наразі досудове розслідування триває.

Підозри Дубінському — останні новини

Нагадаємо, 5 травня 2026 року Олександру Дубінському було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Згодом слідство встановило, що він продовжував антиукраїнську пропаганду, навіть перебуваючи під вартою в СІЗО.

Раніше ми писали, що генеральний прокурор підписав нові звинувачення та зміни до попередніх підозр щодо народного депутата України Олександра Дубинського та його помічника. Нардепа підозрюють у повторному організуванні незаконного перетину кордону (ч. 2 ст. 332 КК України).

