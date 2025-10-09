Нардепу Тищенку послабили запобіжний захід: що вирішив суд

Народний депутат Микола Тищенко / © скриншот з відео

У Шевченківському райсуді Дніпра у четвер, 9 жовтня, відбулося чергове засідання у гучній справі народного депутата Миколи Тищенка та колишнього поліцейського Богдана Писаренка. Обох звинувачують у незаконному позбавленні волі ексбійця спецпідрозділу «Кракен» ГУР Міноборони Дмитра Мазохи.

Про це повідомляє «Суспільне».

Судове засідання та пом’якшення обмежень

На засіданні планувалося дослідити протокол та відеозапис обшуку, проведеного у квартирі Миколи Тищенка. Але головним питанням було продовження запобіжних заходів для обвинувачених.

На попередніх засіданнях і Тищенку, і Писаренку суд продовжив нічний домашній арешт на два місяці, але термін цього рішення спливав 21 жовтня. Обвинувачені не були присутні особисто в залі суду і долучилися до засідання за допомогою відеозв’язку.

Арешт замінили на обіцянку

За результатами розгляду суд ухвалив рішення змінити запобіжний захід для обох обвинувачених. Замість нічного домашнього арешту їм призначили особисте зобов’язання строком на два місяці, тобто до 9 грудня. Це означає, що підозрювані гарантують, що виконуватимуть покладені на них обов’язки та обмеження, серед яких, наприклад, заборона спілкуватися зі свідками у справі, залишати населений пункт місця проживання тощо. При цьому цілодобовий контроль їхніх пересувань, як це було під час домашнього арешту, скасовується.

Наступне засідання у цій скандальній справі призначено на 10 листопада.

Нагадаємо, народний депутат України Микола Тищенко чи не від перших днів у Верховній Раді потрапляв у різні скандали. Під час пандемії коронавірусу, за даними ЗМІ, ресторан Тищенка працював попри всі обмеження і там влаштовували гучні гулянки, під час війни скандальний нардеп поїхав за кордон. Проте «останньою краплею» стало те, що охорона народного депутата у Дніпрі побила ексвійськового.