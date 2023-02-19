Нардепу вручили повістку просто на вулиці: мобілізаційні методи не задовольняють ВР

У ВР розглянуть резонансні випадки під час мобілізації і заслухають відповідальних.

Одному з народних депутатів вручили повістку просто на вулиці під час мобілізаційних заходів

Про це розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у ВР Федір Веніславський в інтерв'ю "Укрінформу".

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За його словами, наразі спостерігаються мобілізаційні методи, які членів Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки не задовольняють.

Саме тому нардепи ініціювали наступного тижня засідання Комітету, де заслухають керівників на рівні ЗСУ, які відповідають за мобілізаційні заходи. Там розглянуть резонансні випадки, коли представники військових комісаріатів вручають повістки буквально на вулиці, іноді завдаючи тілесних ушкоджень громадянам.

"Це неправильний механізм. До речі, можу сказати, не називаючи прізвища, що одному з народних депутатів, члену нашого комітету, також на площі вручили повістку. Це свідчить про те, що триває не зовсім кваліфікована процедура", – наголосив Веніславський.

Зазначимо, що народні депутати не підлягають призову під час мобілізації.

Повістка – не покарання

Федір Веніславський прокоментував історію блогерів, які знущались з дівчат, знімали це на відео та публікували в соціальних мережах, а потім, після розголосу отримали повістки.

"Ми обговорювали цю ситуацію на рівні Комітету. Знаєте, хотілося б, щоб ті, хто вручав повістки, взяли цих покидьків у свій колектив і разом із ними воювали пліч-о-пліч або відстоювали цінності. Це неприпустимо. Заміняти кримінальне покарання службою в армії – точно не можна. Злочинці мають сидіти в тюрмі, а не йти воювати, як це практикують у Росії", – вважає нардеп.

"Перегини" під час мобілізація: що відомо про скандали під час вручення повісток

Раніше Мережею розлетілося відео, де співробітники військкомату пересувалися в Одесі на автівці швидкої допомоги і роздавали повістки. Також громадськість обурив інший випадок з Одеси – жорстоке затримання чоловіка під час вручення повістки. Через цей інцидент призначили службову перевірку.

Аналогічний випадок трапився у Дніпрі. До Мережі потрапило відео, на якому троє чоловіків у військовій формі женуться за цивільним у Дніпрі. Один з військових у руці тримає якісь папери.

Мобілізований з Тернополя, якому повістку вручили просто на вулиці, загинув на Донеччині через місяць після призову. За словами рідних загиблого, чоловіка кинули на передову без підготовки. Він пробув на фронті 5 днів і загинув.

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